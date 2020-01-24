Мишин: стиль репортажа Туктамышевой соответствует заповеди врача «Не навреди»

Тренер Алексей Мишин, работающий с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, рассказал, что думает о комментаторском таланте своей воспитанницы. Чемпионка мира ведёт репортажи для Первого канала на европейском первенстве в Граце (Австрия).
«Что думаю о Туктамышевой-комментаторе? Её стиль репортажа соответствует заповеди врача «Не навреди». Для комментатора этот принцип звучит — «Не мешай». Но одну деталь я бы хотел отметить: она говорит о людях, с которыми выступает, с которыми знакома.
Например с тренером Стефаном Ламбьелем, с которым она делала программы несколько раз. Туктамышева знает всех и вся. Поэтому было бы хорошо, если бы от неё звучало больше инсайдерской информации.
Лиза говорит очень мягко. Её тон голоса и манера репортажа тактичная и спокойная. Это сейчас мне кажется крайне необходимым, чтобы смягчить тот возбуждённый тон, который существует как в Сети, так и во взаимоотношениях внутри сообщества фигурного катания.
В то же время в тандеме с толковым и эмоциональным Траньковым это приобретает особую значимость. Сочетание Туктамышева—Траньков, на мой взгляд, является весьма удачным», – приводит слова Мишина «Спорт день за днём».
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