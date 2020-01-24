Российские ватерполисты проиграли Италии в матче за 5-е место на ЧЕ-2020

Мужская сборная Россия по водному поло проиграла команде Италии в полуфинале мини-турнира за 5-8-е места на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия). Российские ватерполисты потерпели поражение со счётом 12:14. По 3 мяча в составе сборной России забили Константин Харьков и Игорь Бычков.

Напомним, что в четвертьфинале россияне уступили команде Венгрии, выигравшей свою подгруппу, со счётом 10:14, а ранее в матче 1/8 финала подопечные Сергея Евстигнеева одержали победу над командой Грузии (14:13).

За седьмое место россияне сыграют с командой, проигравшей в матче Сербия – Греция, который начнётся позднее.

Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Будапешт

Полуфинал за 5-8-е место

Италия – Россия – 14:12 (5:3, 4:4, 3:1, 2:4).