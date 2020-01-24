Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Это было божественно». Тарасова оценила прокат Косторной в короткой программе на ЧЕ

«Это было божественно». Тарасова оценила прокат Косторной в короткой программе на ЧЕ
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат россиянки Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Спортсменка получила от судей оценку 84,92 балла и смогла опередить соотечественниц Анну Щербакову (77,95) и Александру Трусову (74,95).

«Браво! Абсолютно сбалансированная и прекрасная короткая программа, которую она сделала абсолютно точно. Правда, бывало, когда она её катала с большим вдохновением. Всё-таки на чемпионате Европы есть нерв, который снимает лёгкость. Это было видно на последней дорожке. Всё остальное было идеально. В целом это было божественно», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Произвольную программу на чемпионате Европы девушки представят завтра, 25 января.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020