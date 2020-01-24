Косторная прокомментировала первое место в короткой программе на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Он получила от судей оценку 84,92 балла и заняла первое место.

«В целом я всё сделала как всегда. Наверное, я довольна. Главное, что я выполнила поставленную задачу.

Арена немного нестандартная, это и не хорошо, и не плохо. Организация хорошая. На льду очень тепло — это приветствуется спортсменами. Запоминается, когда на соревнованиях тепло.

Когда рост происходит постепенно, это не влияет на мою технику. Но когда я на праздниках выросла на 2,5 сантиметра, то вышла на лёд с ощущением, что что-то не то. Прыжки иногда просто пропадают. Хотя, наверное, я просто сильно расслабилась в праздники.

Взрослый чемпионат Европы не особо отличается от юниорского. Только есть ощущение, что это почти высший уровень», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.