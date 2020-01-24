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Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы—2020

Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы—2020
Другие / Фигурное катание 0

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), завершилась короткая программа в соревнованиях женщин в одиночном катании. Российские фигуристки заняли весь пьедестал. Лучший результат показала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.

Косторной 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе. Все элементы, включая тройной аксель, были исполнены безупречно. Щербакова с чистым прокатом всего 0,32 балла уступила личному рекорду. Трусова сделала попытку исполнить тройной аксель, но получился двойной с ошибкой на выезде. Александра обновила личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла.

Лучшей из преследовательниц стала Алексия Паганини из Швейцарии, обновившая личный рекорд на 3 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия
Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 84,92
2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95.
3. Александра Трусова (Россия) – 74,95.
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82.
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49.
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22.

Фигурное катание. ЧЕ-2020. Грац, Австрия
Женщины. Короткая программа
24 января 2020, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Алёна Косторная
Россия
84.92
2
Анна Щербакова
Россия
77.95
3
Александра Трусова
Россия
74.95
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