Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы—2020

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), завершилась короткая программа в соревнованиях женщин в одиночном катании. Российские фигуристки заняли весь пьедестал. Лучший результат показала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.

Косторной 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе. Все элементы, включая тройной аксель, были исполнены безупречно. Щербакова с чистым прокатом всего 0,32 балла уступила личному рекорду. Трусова сделала попытку исполнить тройной аксель, но получился двойной с ошибкой на выезде. Александра обновила личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла.

Лучшей из преследовательниц стала Алексия Паганини из Швейцарии, обновившая личный рекорд на 3 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия

Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Россия) – 84,92

2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95.

3. Александра Трусова (Россия) – 74,95.

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82.

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49.

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22.