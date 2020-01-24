Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы—2020

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), завершилась короткая программа в соревнованиях женщин в одиночном катании. Российские фигуристки заняли весь пьедестал. Лучший результат показала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.
Косторной 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе. Все элементы, включая тройной аксель, были исполнены безупречно. Щербакова с чистым прокатом всего 0,32 балла уступила личному рекорду. Трусова сделала попытку исполнить тройной аксель, но получился двойной с ошибкой на выезде. Александра обновила личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла.
Лучшей из преследовательниц стала Алексия Паганини из Швейцарии, обновившая личный рекорд на 3 балла.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия
Женщины. Короткая программа
1. Алёна Косторная (Россия) – 84,92
2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95.
3. Александра Трусова (Россия) – 74,95.
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82.
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49.
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22.
- 24 января 2020
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:32
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
17:47
-
17:42
-
16:34
-
15:56
-
15:17
-
14:00
-
13:50
-
13:38
-
13:01
-
12:50
-
12:30
-
12:19
-
11:56
-
11:26
-
10:52
-
10:16
-
09:49
-
09:16
-
09:12
-
09:06
-
09:00
-
08:38
-
08:24
-
08:09
-
07:30
-
01:49