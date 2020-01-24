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Фигуристка Трусова обновила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ-2020

Фигуристка Трусова обновила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ-2020
Другие / Фигурное катание 0

Александра Трусова стала единственной из российских фигуристок, кому удалось обновить личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия).

Трусова сделала попытку исполнить тройной аксель, но получился двойной прыжок с ошибкой на выезде. Также Александра уверенно прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Трусова обновила личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла, получив от судей 74,95 балла. Предыдущее высшее достижение Трусовой было показано на предсезонном турнире Ондрея Непелы и равнялось 74,91 балла.

Трусова занимает третье место после короткой программы, уступая соотечественницам Алёне Косторной и Анне Щербаковой. Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 25 января.

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