Трусова: не могу выступать без сложности, тогда начну ошибаться на простых вещах

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё третье место в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). За прокат она получила оценку 74,95 балла.



«Не знаю, с чем связана ошибка на акселе. Не знаю, что произошло. Двойной аксель — очень лёгкий прыжок, но я, наверное, просто хочу тройной уже прыгать. Особенного волнения в связи с дебютом на взрослом чемпионате Европы не было — всё как всегда.



Не могу выступать без сложности. Тогда я начну ошибаться на простых вещах. Мне всегда надо катать очень сложную программу.



Тот контент, который я сейчас катаю, набрала через полторы недели после выхода с новогодних каникул. А тот, который хочу показывать, — дня за два до старта чемпионата Европы. Посмотрим, получится ли всё это завтра», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Фигуристка Трусова обновила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ-2020