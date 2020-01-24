Трусова: не могу выступать без сложности, тогда начну ошибаться на простых вещах

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё третье место в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). За прокат она получила оценку 74,95 балла.
«Не знаю, с чем связана ошибка на акселе. Не знаю, что произошло. Двойной аксель — очень лёгкий прыжок, но я, наверное, просто хочу тройной уже прыгать. Особенного волнения в связи с дебютом на взрослом чемпионате Европы не было — всё как всегда.
Не могу выступать без сложности. Тогда я начну ошибаться на простых вещах. Мне всегда надо катать очень сложную программу.
Тот контент, который я сейчас катаю, набрала через полторы недели после выхода с новогодних каникул. А тот, который хочу показывать, — дня за два до старта чемпионата Европы. Посмотрим, получится ли всё это завтра», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
- 24 января 2020
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