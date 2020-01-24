Щербакова рассказала, когда планирует ставить тройной аксель

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что пока не готова исполнять тройной аксель на официальных соревнованиях, а также призналась, что ей очень нравится образ, демонстрируемый в короткой программе.



«Тройной аксель ещё не готов. Пока не буду уверена, что прыгаю его стабильно, в программах его не будет. Мы над этим работаем. Когда будет чуть больше времени между соревнованиями, акцентируем на этом внимание.



Мне очень нравится короткая программа — музыка, история. Тренеры помогают вжиться в образ. Тренеры очень помогают, и я рада, что от старта к старту у меня получается всё лучше передать этот образ.



Думаю, конкуренция помогает нам двигаться вперёд. У нас в России сейчас прорыв. Думаю, именно конкуренция позволяет нам развиваться и не стоять на месте», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.