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Щербакова рассказала, когда планирует ставить тройной аксель

Щербакова рассказала, когда планирует ставить тройной аксель
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что пока не готова исполнять тройной аксель на официальных соревнованиях, а также призналась, что ей очень нравится образ, демонстрируемый в короткой программе.

«Тройной аксель ещё не готов. Пока не буду уверена, что прыгаю его стабильно, в программах его не будет. Мы над этим работаем. Когда будет чуть больше времени между соревнованиями, акцентируем на этом внимание.

Мне очень нравится короткая программа — музыка, история. Тренеры помогают вжиться в образ. Тренеры очень помогают, и я рада, что от старта к старту у меня получается всё лучше передать этот образ.

Думаю, конкуренция помогает нам двигаться вперёд. У нас в России сейчас прорыв. Думаю, именно конкуренция позволяет нам развиваться и не стоять на месте», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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