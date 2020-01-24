Косторная завершит выступление фигуристок в произвольной программе на ЧЕ-2020

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), состоялась жеребьёвка выхода на лёд фигуристок в произвольной программе. Все российские фигуристки, занимающие три первых места по итогам короткой программы, выступят в разминке сильнейших. Россиянкам достались последние стартовые номера — с 22-го по 24-й.

Сначала на лёд выйдет двукратная чемпионка России Анна Щербакова, занимающая второе место после короткой программы. Следом за ней произвольную программу представит Александра Трусова. Завершит соревнования фигуристок лидирующая после первого вида Алёна Косторная.

Произвольная программа фигуристок завершает соревновательную программу чемпионата Европы. По итогам короткой программы Косторная опережает Трусову на 10 баллов.