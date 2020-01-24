Трусова заявила три четверных прыжка в произвольную программу на ЧЕ-2020

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, почему в произвольной программе у Александры Трусовой чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце, заявлено лишь три четверных прыжка. На чемпионате России Александра заявляла пять четверных, но справилась только с одним.

«Хотим, чтобы она откатала программу чисто, сделала все элементы и почувствовала уверенность. После этого будем снова вставлять дополнительные элементы.

Как проходило восстановление элементов? Было ли кому-то сложнее? Да всем одинаково, отдых немножко помог отпустить голову. Но каждый спортсмен чуть-чуть теряет физику, поэтому первые два-три проката были не сразу. Давали возможность в себя прийти после отдыха, поэтому ничего особенного, обычная подготовка к чемпионату Европы», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.