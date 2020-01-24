Косторная: в технике соревнуются Щербакова с Трусовой, я просто катаюсь

Победительница финала Гран-при, лидер чемпионата Европы по фигурному катанию после короткой программы россиянка Алёна Косторная рассказала, что её мотивирует.
«Каждый спортсмен стремится стать первым. Быть лучше и лучше, сделать первым какой-то элемент. Но на данный момент в технике соревнуются Аня с Сашей. А я просто катаюсь, по возможности чисто.
Фигурное катание очень быстро развивается. И если раньше девочки катались до 25–30 лет и могли быть высоко, то сейчас на пьедестал поднимаются более маленькие девочки. Да и в целом продолжительность карьеры уменьшилась, потому что нужно прыгать более сложные элементы, а взрослым девочкам это сложнее. Очевидно, однажды придёт поколение, которое нас сменит.
Любимые предметы в школе? Те, по которым мне сдавать ЕГЭ, приходится их любить. Русский, литература. Потом — обществознание с математикой. К любимым можно отнести и биологию», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
- 24 января 2020
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