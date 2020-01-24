Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Косторная: в технике соревнуются Щербакова с Трусовой, я просто катаюсь

Косторная: в технике соревнуются Щербакова с Трусовой, я просто катаюсь
Другие / Фигурное катание 0

Победительница финала Гран-при, лидер чемпионата Европы по фигурному катанию после короткой программы россиянка Алёна Косторная рассказала, что её мотивирует.

«Каждый спортсмен стремится стать первым. Быть лучше и лучше, сделать первым какой-то элемент. Но на данный момент в технике соревнуются Аня с Сашей. А я просто катаюсь, по возможности чисто.

Фигурное катание очень быстро развивается. И если раньше девочки катались до 25–30 лет и могли быть высоко, то сейчас на пьедестал поднимаются более маленькие девочки. Да и в целом продолжительность карьеры уменьшилась, потому что нужно прыгать более сложные элементы, а взрослым девочкам это сложнее. Очевидно, однажды придёт поколение, которое нас сменит.

Любимые предметы в школе? Те, по которым мне сдавать ЕГЭ, приходится их любить. Русский, литература. Потом — обществознание с математикой. К любимым можно отнести и биологию», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Трусова сорвала очень лёгкий прыжок. Неужели странная ошибка оставит её без золота?
Алёна Косторная едва не побила мировой рекорд в короткой программе. Но праздновать триумф рано.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020