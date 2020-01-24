Авербух объяснил ошибку Трусовой на двойном акселе в короткой программе на ЧЕ

Чемпион мира, призёр Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал ошибку российской фигуристки Александры Трусовой на двойном акселе во время короткой программы на чемпионате Европы в Граце (Австрия).



«Девчонки справились, показали практически максимум из того, что могли. Хочется сказать огромное спасибо им и тренерскому составу, что на протяжении всего сезона они показывают такие высокие результаты. Все три не могут подняться на первую ступеньку, сейчас пока места распределились так, но это совсем не говорит о том, что так будет на финальной стадии.



Ошибка Саши Трусовой на двойном акселе была связана с тем, что она сейчас учит тройной аксель, поэтому у неё небольшие изменения в технике исполнения этого прыжка.



Рассчитываем ли на три медали? Мы не то что рассчитываем, мы знаем, что будет три медали. Между нашими девочками и остальными — гигантская пропасть, это и так понятно. Должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы Россия не выиграла три медали в женском одиночном катании», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.