Трусова: надеюсь, совсем скоро буду исполнять все свои прыжки

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему исполнит в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце только три четверных прыжка. На чемпионате России Трусова заявила пять четверных, а чисто исполнила один.
«Что делает российских фигуристок такими сильными? Мы очень много работаем, поэтому и получается такой результат.
Я полностью восстановилась после чемпионата России. Мы ездили отдыхать с семьёй. А что касается сложности контента, после новогодних праздников я ещё не восстановилась полностью, не пришла в оптимальную форму. Но буду работать дальше. Надеюсь, совсем скоро буду исполнять все свои прыжки.
Сейчас многие девочки в мире пробуют четверные прыжки. Наверное, глядя на нас, более юные фигуристы стараются тренироваться, делать всё даже лучше, чем мы. Знаю даже, что в нашей группе кое-кто хочет прыгать даже не четверные, а пятерные», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
- 24 января 2020
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