Артемьев обыграл Фореста в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Три из семи партий одиннадцатого тура супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) завершились победами одного из шахматистов. Россиянин Владислав Артемьев белыми фигурами обыграл Йордена ван Фореста из Нидерландов, индиец Вишванатан Ананд чёрными обыграл иранского гроссмейстера Алирезу Фируджу, американец Фабиано Каруана чёрными обыграл белоруса Владислава Ковалёва.



Остальные три партии завершились вничью. Не выявили победителя россияне Никита Витюгов и Даниил Дубов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и норвежец Магнус Карлсен, американцы Уэсли Со и Джеффри Сюн, нидерландец Аниш Гири и китаец Юй Янъи.

После 11 туров лидирует Каруана, набрав 11 очков, на одно очко отстаёт Карлсен, на третьей позиции (6,5) — Со. Россияне Дубов и Артемьев набрали по 5,5 очка, Витюгов — 4.