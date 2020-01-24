В РУСАДА сообщили, что пожизненно отстранённый тренер продолжает работу

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что известный тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин, отбывающий пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, продолжает работать со спортсменами в тренировочных лагерях.
Чёгин был дисквалифицирован в 2016 году после расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), из которого стало известно о систематическом употреблении допинга воспитанниками специалиста в тренировочном центре в Саранске.
«Чёгин работает по сей день. Его скрывают охранники. Он ходит в капюшоне и очках, меняет транспортные средства. Чтобы его поймать, нам нужна полиция, оперативно-розыскная операция, прослушивание телефонных разговоров и так далее», — приводит слова Пахноцкой Reuters.
В 2018 году пять российских ходоков были лишены разрешения на выступление в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов из-за участия в сборе в Киргизии, на котором был замечен Чёгин.
- 24 января 2020
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