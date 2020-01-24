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В РУСАДА сообщили, что пожизненно отстранённый тренер продолжает работу

В РУСАДА сообщили, что пожизненно отстранённый тренер продолжает работу
Другие / Лёгкая атлетика 0

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что известный тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин, отбывающий пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, продолжает работать со спортсменами в тренировочных лагерях.

Чёгин был дисквалифицирован в 2016 году после расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), из которого стало известно о систематическом употреблении допинга воспитанниками специалиста в тренировочном центре в Саранске.

«Чёгин работает по сей день. Его скрывают охранники. Он ходит в капюшоне и очках, меняет транспортные средства. Чтобы его поймать, нам нужна полиция, оперативно-розыскная операция, прослушивание телефонных разговоров и так далее», — приводит слова Пахноцкой Reuters.

В 2018 году пять российских ходоков были лишены разрешения на выступление в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов из-за участия в сборе в Киргизии, на котором был замечен Чёгин.

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