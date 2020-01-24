Фигурист Алиев — друзьям и болельщикам: собираю вас всех в круг и обнимаю!

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев поблагодарил за поддержку команду, близких, родных и друзей.
«Хочу каждому, глядя в глаза, сказать спасибо! Спасибо моей команде, которую я бесценно люблю! Спасибо моей главной поддержке, людям которые мне близки, — Ольге Глинке, Алексею Алиеву, Елене Назаренко, отцу, бабушке! Спасибо нашей федерации за веру в меня!
Спасибо друзьям, которые рядом! Спасибо вам, болельщики, что вы искренние и настоящие! Собираю вас всех в круг и обнимаю! Делю победу с вами!» — написал Алиев на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно на странице Дмитрия Алиева в «Инстаграме».
Алиев, завоевав золотую медаль чемпионата Европы в Граце (Австрия), стал первым за последние восемь лет россиянином, кому удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании.
Последним чемпионом Европы, представлявшим Россию, был Евгений Плющенко. Он победил в 2012 году на соревнованиях в Шеффилде (Великобритания).
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