Российские борцы завоевали пять золотых наград в первый медальный день мемориала Ярыгина

Российские спортсмены одержали победы в пяти весовых категориях из семи в первый день международного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина, который проходит в Красноярске. Всего россияне завоевали 21 награду — пять золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей.
У мужчин во всех трёх весовых категориях весь пьедестал почёта заняли россияне. В весовой категории до 57 кг победу одержал Азамат Тускаев, в весе до 61 кг лучшим стал Александр Богомоев, а в категории до 70 кг золотую медаль завоевал Исраил Касумов. Среди женщин победу одержали Ольга Хорошавцева (до 55 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).
Вольная борьба. Турнир памяти Ивана Ярыгина. Красноярск
Мужчины. До 57 кг
1. Азамат Тускаев (Россия)
2. Ахмед Идрисов (Россия)
3. Рамиз Гамзатов и Арыйан Тютрин (оба – Россия)
До 61 кг
1. Александр Богомоев (Россия)
2. Рамазан Ферзалиев (Россия)
3. Абасгаджи Магомедов и Кежик Чымба (оба – Россия)
До 70 кг
1. Исраил Касумов (Россия)
2. Давид Баев (Россия)
3. Чермен Валиев и Евгений Жербаев (оба – Россия)
Женщины. До 50 кг
1. Намуунцецег Цогт Очир (Монголия)
2. Надежда Соколова (Россия)
3. Анжелика Ветошкина (Россия) и Ласей Энтони (США)
До 55 кг
1. Ольга Хорошавцева (Россия)
2. Кана Хигашикава (Япония)
3. Екатерина Исакова и Анастасия Сидельникова (обе — Россия)
До 59 кг
1. Шоовдор Баатаржав (Монголия)
2. Хадижат Муртузалиева (Россия)
3. Мадина Бакбергенова (Казахстан) и Анастасия Яковлева (Россия)
До 65 кг
1. Мария Кузнецова (Россия)
2. Мию Имаи (Япония)
3. Юлия Пронцевич и Наталья Федосеева (обе — Россия)
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