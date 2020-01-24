Российские борцы завоевали пять золотых наград в первый медальный день мемориала Ярыгина

Российские спортсмены одержали победы в пяти весовых категориях из семи в первый день международного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина, который проходит в Красноярске. Всего россияне завоевали 21 награду — пять золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей.

У мужчин во всех трёх весовых категориях весь пьедестал почёта заняли россияне. В весовой категории до 57 кг победу одержал Азамат Тускаев, в весе до 61 кг лучшим стал Александр Богомоев, а в категории до 70 кг золотую медаль завоевал Исраил Касумов. Среди женщин победу одержали Ольга Хорошавцева (до 55 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).

Вольная борьба. Турнир памяти Ивана Ярыгина. Красноярск

Мужчины. До 57 кг

1. Азамат Тускаев (Россия)

2. Ахмед Идрисов (Россия)

3. Рамиз Гамзатов и Арыйан Тютрин (оба – Россия)

До 61 кг

1. Александр Богомоев (Россия)

2. Рамазан Ферзалиев (Россия)

3. Абасгаджи Магомедов и Кежик Чымба (оба – Россия)

До 70 кг

1. Исраил Касумов (Россия)

2. Давид Баев (Россия)

3. Чермен Валиев и Евгений Жербаев (оба – Россия)

Женщины. До 50 кг

1. Намуунцецег Цогт Очир (Монголия)

2. Надежда Соколова (Россия)

3. Анжелика Ветошкина (Россия) и Ласей Энтони (США)

До 55 кг

1. Ольга Хорошавцева (Россия)

2. Кана Хигашикава (Япония)

3. Екатерина Исакова и Анастасия Сидельникова (обе — Россия)

До 59 кг

1. Шоовдор Баатаржав (Монголия)

2. Хадижат Муртузалиева (Россия)

3. Мадина Бакбергенова (Казахстан) и Анастасия Яковлева (Россия)

До 65 кг

1. Мария Кузнецова (Россия)

2. Мию Имаи (Япония)

3. Юлия Пронцевич и Наталья Федосеева (обе — Россия)