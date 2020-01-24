Морозов: выступать первым стартовым номером в произвольной — это для нас непривычно

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат дуэта в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).Спортсмены сорвали несколько элементов и по сумме двух программ они получили оценку 208,64 балла.

«Не могу сказать, что это была случайность. Сегодня были свои нюансы. В том числе выступление первым стартовым номером в произвольной — это для нас немного непривычно. Очень тяжёлый прокат — не могу это отрицать.

Конечно, оценку получают оба партнёра. Неважно, где была ошибка — в совместном элементе или раздельном. Когда мы общаемся с тренером, он, конечно, всё рассказывает более детально. Но на соревнованиях оценка одна на двоих.

Арена никак на нас не повлияла: лёд как лёд, он везде белый. Что касается публики, то сегодня был полный зал, и это было приятно. На короткой было меньше людей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.