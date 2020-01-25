Туктамышева оценила выступление россиянок в короткой программе на ЧЕ-2020

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила выступление россиянок в короткой программе чемпионата Европы в Граце (Австрия).

Лидерство захватила Алёна Косторная, второе место занимает Анна Щербакова, третье – Александра Трусова.

Туктамышева на чемпионате России в Красноярске заняла четвёртое место. В Граце она первая запасная и телевизионный комментатор.

«Очень красиво, чисто, технично откатались. Зрители, в том числе и я получили наслаждение от этого», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Именно Туктамышева комментировала накануне произвольную программу в мужском одиночном катании, которую выиграл россиянин Дмитрий Алиев. Серебряным призёром стал 16-летний Артур Даниелян.