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Туктамышева оценила выступление россиянок в короткой программе на ЧЕ-2020

Туктамышева оценила выступление россиянок в короткой программе на ЧЕ-2020
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила выступление россиянок в короткой программе чемпионата Европы в Граце (Австрия).

Лидерство захватила Алёна Косторная, второе место занимает Анна Щербакова, третье – Александра Трусова.

Туктамышева на чемпионате России в Красноярске заняла четвёртое место. В Граце она первая запасная и телевизионный комментатор.

«Очень красиво, чисто, технично откатались. Зрители, в том числе и я получили наслаждение от этого», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Именно Туктамышева комментировала накануне произвольную программу в мужском одиночном катании, которую выиграл россиянин Дмитрий Алиев. Серебряным призёром стал 16-летний Артур Даниелян.

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