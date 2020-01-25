Три российские пары вместе слушали гимн на верхней ступени пьедестала почёта ЧЕ. Видео

Три российские спортивные пары вместе оказались на верхней ступени пьедестала почёта чемпионата Европы во время исполнения национального гимна.

Сильнейшими на континенте впервые стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе место заняли двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзовые медали завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

После вручения медалей Козловский и Бойкова пригласили товарищей по национальной команде на верхнюю ступень пьедестала почёта. Россияне завоевали все медали в соревнованиях спортивных пар, а значит, гимн звучал в честь всей шестёрки фигуристов.

Видеозапись награждения в соревнованиях спортивных пар доступна на сайте Первого канала.