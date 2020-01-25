Бойкова и Козловский — о золоте ЧЕ: отличный результат отличной команды

Чемпионы Европы по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свой успех. Александра и Дмитрий побили мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показали второй результат в истории в произвольной (152,24). По сумме двух программ до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.



«Мы не думаем о набранных баллах. Мы просто делаем свою работу и стараемся добиваться результата. Мы сейчас чувствуем себя очень расслабленными, потому что сделали свою работу. Последний стартовый номер сложнее всех остальных.

Наш тренер Тамара Москвина была счастлива нашим результатом, очень довольна. Как готовиться к ЧМ? Точно не знаю, но мы будем совершенствоваться дальше. Может быть, будут новые элементы, но это зависит от решения тренера», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.



«Это отличный результат отличной команды. Спасибо всем, кто помогал нам. Сейчас мы просто очень счастливы. Это наш первый большой международный титул. Но в ближайшем будущем мы будем концентрироваться на подготовке к чемпионату мира. Но не прямо сейчас, конечно (улыбается)», — сказал Козловский.