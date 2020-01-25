Чемпионский прокат Бойковой и Козловского в произвольной программе на чемпионате Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат Европы в Граце (Австрия) в парном катании. Бойкова и Козловский безошибочно выполнили как короткую, так и произвольную программы и набрали 245,58 балла. Александра и Дмитрий побили мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показали второй результат в истории в произвольной (152,24). По сумме двух программ до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.
Видео проката Бойковой и Козловского доступно на сайте Первого канала.
Второе место заняли двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 208,64 балла. Бронзовые медали завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 206,53 балла.
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли ЧЕ-2020 среди спортивных пар
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