Чемпионский прокат Бойковой и Козловского в произвольной программе на чемпионате Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат Европы в Граце (Австрия) в парном катании. Бойкова и Козловский безошибочно выполнили как короткую, так и произвольную программы и набрали 245,58 балла. Александра и Дмитрий побили мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показали второй результат в истории в произвольной (152,24). По сумме двух программ до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.

Видео проката Бойковой и Козловского доступно на сайте Первого канала.

Второе место заняли двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 208,64 балла. Бронзовые медали завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 206,53 балла.