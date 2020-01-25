Олимпийскую чемпионку по дзюдо Силву отстранили от соревнований на два года

Олимпийская чемпионка 2016 года по дзюдо в весовой категории до 57 кг представительница Бразилии Рафаэла Силва была отстранена решением Международной федерации дзюдо от участия в спортивных состязаниях сроком на два года, информирует Globo Esporte.
Причиной послужил провал допинг-тестирования во время Панамериканских игр в Лиме (Перу). В пробе 27-летней спортсменки обнаружили вещество, которое применяется при лечении респираторных заболеваний. Допинг-тест был сдан 9 августа.
Таким образом, Силва рискует пропустить Олимпиаду в Токио летом 2020 года. Спортсменка хочет обжаловать решение Международной федерации дзюдо в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Силва также является чемпионкой мира (2013), двукратным серебряным (2011, 2013) и бронзовым (2019) призёром мировых первенств.
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