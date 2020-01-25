Козловский: пригласить остальные наши пары на верхнюю ступень подиума — это патриотично

Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой стал чемпионом Европы по фигурному катанию 2020 года в Граце (Австрия), объяснил свой поступок на церемонии награждения.
Дмитрий пригласил Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым и Дарью Павлюченко с Денисом Ходыкиным подняться на верхнюю ступень пьедестала. Два российских дуэта также стали призёрами европейского первенства. Шесть фигуристов вместе исполнили гимн России.
«Почему я сделал так? Мне кажется, это патриотично», — приводит слова Козловского сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Бойкова и Козловский безошибочно выполнили два проката. Александра и Дмитрий побили мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показали второй результат в истории в произвольной (152,24). По сумме двух выступлений до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.
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