Чемпионат Европы—2020 по фигурному катанию. Прямая трансляция 25 января
В Граце (Австрия) продолжается чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. Сегодня, 25 января, в четвёртый день соревнований фигуристы представят произвольный танец. Начало запланировано на 15:25 мск.
Промежуточным лидером после ритм-танца стали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Их прокат судьи оценили в 88,78 балла. Второе место занял российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,73). На промежуточном третьем месте — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66). Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми. За прокат они получили 83,65 балла.
Прямая трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию на сайте Первого канала.
Чемпионат Европы в Граце завершится завтра, 26 января.
Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию
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