Орсер: встретимся с Медведевой и решим, что делать во второй части сезона

Брайан Орсер, тренер российский фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, когда подопечная определится с дальнейшими планами.

«Медведева ещё не приступала к тренировкам. Она возвращается в Торонто в эти выходные. После этого мы придем вместе к плану, что она хочет делать.

Будет ли она выступать в соревнованиях во второй половине сезона? Пока не знаю, не говорил с ней ещё. Последние несколько недель общался с ней только по электронной почте или сообщениями. Нужно пообщаться с ней лично, и тогда мы вместе с нашей командой определим, что делаем дальше и куда движемся», — цитирует Орсера РИА «Новости».



Ранее Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России, который прошёл в Красноярске. По этой причине ей не удалось отобраться на чемпионат Европы.