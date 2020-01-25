Орсер: встретимся с Медведевой и решим, что делать во второй части сезона

Брайан Орсер, тренер российский фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, когда подопечная определится с дальнейшими планами.
«Медведева ещё не приступала к тренировкам. Она возвращается в Торонто в эти выходные. После этого мы придем вместе к плану, что она хочет делать.
Будет ли она выступать в соревнованиях во второй половине сезона? Пока не знаю, не говорил с ней ещё. Последние несколько недель общался с ней только по электронной почте или сообщениями. Нужно пообщаться с ней лично, и тогда мы вместе с нашей командой определим, что делаем дальше и куда движемся», — цитирует Орсера РИА «Новости».
Ранее Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России, который прошёл в Красноярске. По этой причине ей не удалось отобраться на чемпионат Европы.
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