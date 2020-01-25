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Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов выиграл соревнования в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). Он преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 40,6 секунды.

Вторым финишировал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер. Он уступил Большунову 0,9 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один норвежец Сьюр Рёте (+1,2). Российский лыжник Андрей Ларьков (+6,1) стал шестым.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Скиатлон 30 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.40,6
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0,9
3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +1,2…
6. Андрей Ларьков (Россия) — +6,1…
9. Евгений Белов (Россия) — +18,8
10. Александр Бессмертных (Россия) — 19,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 8, Оберстдорф, Германия
Мужчины. Скиатлон 30 км
25 января 2020, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:13:40.6
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+0.9
3
Сьюр Рёте
Норвегия
+1.2
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