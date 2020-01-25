Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов выиграл соревнования в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). Он преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 40,6 секунды.



Вторым финишировал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер. Он уступил Большунову 0,9 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один норвежец Сьюр Рёте (+1,2). Российский лыжник Андрей Ларьков (+6,1) стал шестым.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Скиатлон 30 км



1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.40,6

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0,9

3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +1,2…

6. Андрей Ларьков (Россия) — +6,1…

9. Евгений Белов (Россия) — +18,8

10. Александр Бессмертных (Россия) — 19,1.