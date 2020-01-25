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Клебо — о сходе с гонки: давно не чувствовал себя настолько плохо

Клебо — о сходе с гонки: давно не чувствовал себя настолько плохо
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо остался разочарован выступлением в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). 23-летний спортсмен сошёл с гонки вместе со своим напарником по команде Эмилем Иверсеном.

«Не совсем понимаю, что произошло. Давно не чувствовал себя настолько плохо. Так было всю ночь. Сегодня тело не слушалось меня. Это довольно тяжело», — цитирует Клебо VG.

Победу одержал россиянин Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 40,6 секунды.

Вторым финишировал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер. Он уступил Большунову 0,9 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один норвежец Сьюр Рёте (+1,2). Российский лыжник Андрей Ларьков (+6,1) стал шестым.

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
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