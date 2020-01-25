Лыжник Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте КМ до 299 очков

Российский лыжник Александр Большунов увеличил преимущество в общем зачёте Кубка мира после победы в скиатлоне на восьмом этапе соревнований в Оберстдорфе (Германия). Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, не сумевший завершить дистанцию, отстаёт от россиянина уже на 299 очков. Третью позицию сохраняет россиянин Сергей Устюгов, занявший 25-е место в гонке.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт после 20 гонок

1. Александр Большунов (Россия) — 1421

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1122

3. Сергей Устюгов (Россия) – 851.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 799.

5. Сьюр Рёте (Норвегия) — 784.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 635…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 420.

11. Андрей Ларьков (Россия) — 392.

Завтра, 26 января, в программе этапа Кубка мира в Оберстдорфе спринт классическим стилем.