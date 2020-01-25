Россия не получила права на проведение ЧЕ-2024 по гандболу среди женских команд

13-й конгресс Европейской федерации гандбола (ЕГФ) определил место проведения чемпионата Европы 2024 года среди женских команд. Среди трёх заявок на проведение турнира была и российская. Для определения победителя понадобился второй раунд, в который вышли две совместные заявки. С перевесом в семь голосов победила заявка Австрии, Венгрии и Швейцарии.
Таким образом, с 28 ноября по 15 декабря 2024 года женский чемпионат Европы примут Инсбрук, Будапешт, Дебрецен и Базель.
«Мы подготовили сильную и интересную заявку: прекрасные города, удобная логистика, гарантии поддержки властей, продуманная идеология и красивый слоган — „В твоих руках“. К сожалению, иногда даже этого недостаточно, слишком уж много факторов влияют на решение делегатов конгресса. В том числе и всем известные сложности, с которыми столкнулся в последнее время российский спорт. В любом случае, проделанная работа не пройдёт впустую и поможет нам и дальше развивать гандбол в России. Уверен, большие турниры в нашей стране ещё обязательно будут», – приводит слова президента ФГР Сергея Шишкарёва пресс-служба организации.
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