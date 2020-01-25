Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ-2020, опередив Пападакис и Сизерона

Российские фигуристы Виктория Синицина/Никита Кацалапов стали чемпионами Европы по фигурному катанию в танцах на льду. По сумме двух программ россияне на 0,14 балла опередили четырёхкратных чемпионов мира, пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Один из элементов французов вызвал у арбитров серьёзные споры и был оценен уже после окончания программы.

Бронзовыми призёрами стали российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия

Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,42.

2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 220,28.

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 211,29...

6. Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро (Россия) – 188,03.