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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ-2020, опередив Пападакис и Сизерона

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ-2020, опередив Пападакис и Сизерона
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Виктория Синицина/Никита Кацалапов стали чемпионами Европы по фигурному катанию в танцах на льду. По сумме двух программ россияне на 0,14 балла опередили четырёхкратных чемпионов мира, пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Один из элементов французов вызвал у арбитров серьёзные споры и был оценен уже после окончания программы.

Бронзовыми призёрами стали российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия
Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,42.
2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 220,28.
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 211,29...
6. Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро (Россия) – 188,03.

Фигурное катание. ЧЕ-2020. Грац, Австрия
Танцы на льду. Произвольный танец
25 января 2020, суббота. 15:25 МСК
Окончено
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