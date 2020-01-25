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Кацалапов: когда ставили оценки французам, начало немного потряхивать

Кацалапов: когда ставили оценки французам, начало немного потряхивать
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, прокомментировал победное выступление на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

Синицина и Кацалапов вернули золото континентального первенства в Россию спустя 7 лет. Французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона они опередили по сумме двух программ на 0,14 балла.

«Мы просто счастливы. Оставили сегодня всё на льду. Катались в полную ногу от начала до конца, друг с другом. Сейчас нет слов, просто не верится. Когда ставили оценки французской паре, даже начало немного потряхивать.

Сегодня была лёгкость, потому что мы много работали, поменяли кусочки музыки, добавили мощности в конце и свободы. И прекрасно настроились. Настроились идти вперёд, несмотря ни на что, свободно и широко, вместе с друг с другом. Все силы оставили», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Синицина и Кацалапов обыграли непобедимых французов! Есть видео гениального проката. LIVE
Пападакис и Сизерон проиграли, а на церемонии награждения всё равно попытались встать на верхнюю ступень.
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