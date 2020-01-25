Синицина — об ожидании оценок: необъяснимое чувство, когда не понимаешь, что произойдёт

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, прокомментировала победное выступление на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

Синицина и Кацалапов вернули золото континентального первенства в Россию спустя 7 лет. Французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона они опередили по сумме двух программ на 0,14 балла.

«Немножко потрясывает. Мы очень рады. Когда ждали оценок, очень переживали. Необъяснимое чувство, когда смотришь и не понимаешь, что сейчас будет, что произойдёт, ведь всё зависит не от тебя, а от других.



Сегодня было намного больше людей, чем позавчера. Намного больше российских флагов, русских болельщиков, люди болели со всех стран. Не было ощущения маленького зала, а было ощущение огромной арены, которая поддерживала после каждого элемента», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.