Загорски: Загитова очень рада, что мы взяли музыку её показательного номера

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцевальном дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала о выборе музыки к произвольному танцу. Дуэт выступал под композицию из фильма о Ларе Крофт, под которою в сезоне-2018/19 был поставлен показательный номер олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Алина Загитова очень рада, что мы взяли музыку её показательного номера прошлого сезона для своей произвольной программы. Как-то она приехала на тренировку, посмотрела, и ей понравилось. Но музыку нам предлагала не Алина, а наш хореограф. Мы послушали и сразу сказали «да», потому что как раз вспомнили показательный номер Алины. Нам очень понравилась эта музыка», — передаёт слова Загорски корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Загорски и Гурейро стали шестыми на чемпионате Европы.