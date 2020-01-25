Фигуристка, проигравшая российской паре, попыталась забраться на первую ступень пьедестала

Забавный эпизод произошел во время церемонии награждения призёров чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Француженка Габриэла Пападакис по ошибке хотела взобраться на первую ступень пьедестала при том, что завоевала лишь серебряную медаль. 24-летняя уроженка Клемон-Феррана достаточно быстро одумалась и отправила на своё заслуженное второе место.
Видео доступно на сайте «Первого канала».
Напомним, чемпионами Европы в танцах на льду стала российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов. По сумме двух программ они набрали 220,42 балла, что на 0,14 балла больше, нежели у Пападакис и её партнёра Гийома Сизерона.
Пападакис и Сизерон считались явными фаворитами соревнований. Дуэт является четырёхкратными чемпионами мира и пятикратными победителями чемпионата Европы. На Олимпийских играх в Пхёнчхане — 2018 они завоевали серебряные медали.
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