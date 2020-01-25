Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гурейро: три российские пары попали в топ-6 — это хорошо для нас как команды

Гурейро: три российские пары попали в топ-6 — это хорошо для нас как команды
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Джонатан Гурейро, танцующий в дуэте с Тиффани Загорски, подвёл итоги выступления пары на чемпионате Европы. Спортсмены заняли шестое место.

«Это наш второй чемпионат Европы. Три российские пары попали в топ-6, это хорошо для нас как команды. Мы лично выступили хорошо. Были какие-то шероховатости в коротком танце, в произвольном их было визуально меньше. Но по ощущениям на тренировках мы катались сильнее.

Может быть, сказалось то, что у нас в карьере первый турнир с необычным расписанием. Это мелочи, но их в будущем нужно будет учитывать в подготовке.

Мне кажется, что мы в целом в этом сезоне как-то подтянулись. У нас две очень хорошие программы. Многие отметили, что наша произвольная программа сильно отличается от того, что было раньше. Заметно, что и зрителям нравится — люди хлопают. Нам кайфово её катать», — передаёт слова Гурейро корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Синицина и Кацалапов обыграли непобедимых французов! Есть видео гениального проката. LIVE
Пападакис и Сизерон проиграли, а на церемонии награждения всё равно попытались встать на верхнюю ступень.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020