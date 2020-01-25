Гурейро: три российские пары попали в топ-6 — это хорошо для нас как команды

Российский фигурист Джонатан Гурейро, танцующий в дуэте с Тиффани Загорски, подвёл итоги выступления пары на чемпионате Европы. Спортсмены заняли шестое место.



«Это наш второй чемпионат Европы. Три российские пары попали в топ-6, это хорошо для нас как команды. Мы лично выступили хорошо. Были какие-то шероховатости в коротком танце, в произвольном их было визуально меньше. Но по ощущениям на тренировках мы катались сильнее.



Может быть, сказалось то, что у нас в карьере первый турнир с необычным расписанием. Это мелочи, но их в будущем нужно будет учитывать в подготовке.



Мне кажется, что мы в целом в этом сезоне как-то подтянулись. У нас две очень хорошие программы. Многие отметили, что наша произвольная программа сильно отличается от того, что было раньше. Заметно, что и зрителям нравится — люди хлопают. Нам кайфово её катать», — передаёт слова Гурейро корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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