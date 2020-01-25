Кацалапов: подойти к Пападакис и Сизерону всем фигуристам на планете казалось невозможным

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, как удалось выиграть чемпионат Европы у французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

«Вы знаете, вообще подойти к Габриэлле и Гийому всем фигуристам на планете казалось невозможным. Но мы все спортсмены, все трудимся над собой, стараемся расти. Мы смотрели прокат ребят, они, может, катались не так чисто, как они могут. У них есть огромный потенциал, но и у нас всех он есть. Но это спорт, у кого-то может что-то не получиться в один день, у другого в другой. Сегодня произошло так, что мы выстояли, но это не значит, что мы собираемся останавливаться. Будем двигаться только вперёд. Мы очень хотим быть лидерами.

Мы были очень довольны, что получили такие оценки за хорошее катание после короткого танца. В день перерыва мы с Викой не настраивались так, что нам нужно что-то вырвать. Мы настраивались так, чтобы донести нашу программу, прокатать как на тренировке, чтобы всё получилось чисто, качественно. Думаю, мы морально справились сегодня. Мы очень рады», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.