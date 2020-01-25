Победный произвольный танец Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы — 2020. Видео
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые завоевал золотые медали чемпионата Европы, победив на соревнованиях в Граце (Австрия).
После ритмического танца Синицина и Кацалапов уступали французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону 0,05 балла. За произвольный танец россияне получили на 0,19 балла больше, чем основные конкуренты, и выиграли чемпионат Европы. Российские танцевальные дуэты не становились лучшими в Старом Свете с 2013 года, когда золото завоевали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.
Отметим, что произвольный танец Синицина и Кацалапов выиграли с новым личным рекордом — 131,69 балла.
Видео победного произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова доступно на сайте Первого канала.
Синицина и Кацалапов вернули в Россию золото ЧЕ в танцах на льду спустя 7 лет
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