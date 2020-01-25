Елистратов завоевал бронзу ЧЕ по шорт-треку на дистанции 500 м

Россиянин Семён Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в Дебрецене (Венгрия) на дистанции 500 м. Золото и серебро завоевали представители Венгрии Шаолинь Шандор Лю и Шаоань Лю.

Россиянка Екатерина Ефременкова остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м. Победила нидерландка Сюзанна Шультинг, второй стала итальянка Арианна Фонтана, третьей — немка Анна Зайдель.

Шорт-трек. Чемпионат Европы. Дебрецен, Венгрия

Мужчины. 500 м

1. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) – 41,244.

2. Шаоань Лю (Венгрия) – 41,517.

3. Семён Елистратов (Россия) – 41,686.

Женщины. 1500 м

1. Сюзанна Шультинг (Нидерланды) – 2.35,915.

2. Арианна Фонтана (Италия) – 2.36,134.

3. Анна Зайдель (Германия) – 2.36,319.

4. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.36,460…

6. Евгения Захарова (Россия) – 2.38,113…

9. Софья Просвирнова (Россия) – 2.58,066.