Елистратов завоевал бронзу ЧЕ по шорт-треку на дистанции 500 м

Россиянин Семён Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в Дебрецене (Венгрия) на дистанции 500 м. Золото и серебро завоевали представители Венгрии Шаолинь Шандор Лю и Шаоань Лю.
Россиянка Екатерина Ефременкова остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м. Победила нидерландка Сюзанна Шультинг, второй стала итальянка Арианна Фонтана, третьей — немка Анна Зайдель.
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Дебрецен, Венгрия
Мужчины. 500 м
1. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) – 41,244.
2. Шаоань Лю (Венгрия) – 41,517.
3. Семён Елистратов (Россия) – 41,686.
Женщины. 1500 м
1. Сюзанна Шультинг (Нидерланды) – 2.35,915.
2. Арианна Фонтана (Италия) – 2.36,134.
3. Анна Зайдель (Германия) – 2.36,319.
4. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.36,460…
6. Евгения Захарова (Россия) – 2.38,113…
9. Софья Просвирнова (Россия) – 2.58,066.
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