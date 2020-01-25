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Жулин: буду счастлив, когда будем выигрывать при чистых прокатах соперников

Жулин: буду счастлив, когда будем выигрывать при чистых прокатах соперников
Другие / Фигурное катание 0

Наставник российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова тренер Александр Жулин прокомментировал победу подопечных на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия). Синицина и Кацалапов по сумме двух программ опередили французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, допустивших ошибку в одном из элементов.

«Безусловно, чувствую сейчас огромную радость, но Габриэлла и Гийом не катались сегодня чисто. Окончательно буду счастлив, лишь когда будем выигрывать при чистых прокатах соперников. До чемпионата мира ничего не надо менять в подготовке, ребята понимают: нужно улучшаться, нет предела совершенству. Продолжат кататься так же, как в последнее время, балуя нас, и всё будет.

Мы очень старались усилить качество катания, скорость, и это практически удалось. Может, хотелось бы более широкого катания в последние 30 секунд произвольной программы, но в целом я доволен. Хочу сказать Вике с Никитой спасибо за их катание — они все силы отдали", — приводит слова Жулина ТАСС.

У России пытались украсть сенсационную победу в фигурном катании. Судьи, вам не стыдно?
Арбитры долго пересчитывали баллы, чтобы поставить на первое место авторитетных французов. Удивительно, но у них не получилось!
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