Жулин: буду счастлив, когда будем выигрывать при чистых прокатах соперников

Наставник российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова тренер Александр Жулин прокомментировал победу подопечных на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия). Синицина и Кацалапов по сумме двух программ опередили французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, допустивших ошибку в одном из элементов.
«Безусловно, чувствую сейчас огромную радость, но Габриэлла и Гийом не катались сегодня чисто. Окончательно буду счастлив, лишь когда будем выигрывать при чистых прокатах соперников. До чемпионата мира ничего не надо менять в подготовке, ребята понимают: нужно улучшаться, нет предела совершенству. Продолжат кататься так же, как в последнее время, балуя нас, и всё будет.
Мы очень старались усилить качество катания, скорость, и это практически удалось. Может, хотелось бы более широкого катания в последние 30 секунд произвольной программы, но в целом я доволен. Хочу сказать Вике с Никитой спасибо за их катание — они все силы отдали", — приводит слова Жулина ТАСС.
- 25 января 2020
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