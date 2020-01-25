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Россия и Украина обсуждают совместную заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу

Россия и Украина обсуждают совместную заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу
Другие / Гандбол 0

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил о возможной подаче совместной с Украиной заявки на проведение женского чемпионата Европы.

«Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что, если хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто более серьёзное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной.

С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Уверен, ситуация начнёт улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесёт и спорт», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Напомним, с 3 по 20 декабря 2020 года женский чемпионат Европы по гандболу пройдёт в Дании и Норвегии. В 2022 году турнир примут три страны — Словения, Черногория и Северная Македония.

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