Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Костомаров: российские танцоры постепенно пробивают непробиваемую французскую стену

Костомаров: российские танцоры постепенно пробивают непробиваемую французскую стену
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал победу российского танцевального дуэта Виктория Синицина и Никита Кацалапов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия).

Синицина и Кацалапов на 0,14 балла опередили четырёхкратных чемпионов мира французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, которые первенствовали на чемпионате Европы последние пять лет. Бронзовыми призёрами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин.

«Ребята здорово откатались, молодцы. Хотелось бы поздравить их с победой, как и бронзовых медалистов. Они постепенно пробивают непробиваемую французскую стену, которая стояла на протяжении многих лет. Постепенно начинают навязывать борьбу, и это здорово. Впереди — чемпионат мира, Олимпийские игры. Таким образом, у нас появляются шансы, чтобы сражаться с французами.

В первую очередь, Виктория и Никита сами сделали всё что нужно было. Французы — не роботы, они обычные люди и имеют свойство ошибаться. Тем более было давление со стороны российских пар, которые наступают на пятки, а это уже совсем другие соревнования, когда понимаешь, что есть с кем бороться. То, что они начали волноваться и допускать ошибки, — заслуга наших ребят", — приводит слова Костомарова РИА «Новости».

У России пытались украсть сенсационную победу в фигурном катании. Судьи, вам не стыдно?
Арбитры долго пересчитывали баллы, чтобы поставить на первое место авторитетных французов. Удивительно, но у них не получилось!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020