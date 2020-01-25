Костомаров: российские танцоры постепенно пробивают непробиваемую французскую стену

Олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал победу российского танцевального дуэта Виктория Синицина и Никита Кацалапов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия).

Синицина и Кацалапов на 0,14 балла опередили четырёхкратных чемпионов мира французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, которые первенствовали на чемпионате Европы последние пять лет. Бронзовыми призёрами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин.

«Ребята здорово откатались, молодцы. Хотелось бы поздравить их с победой, как и бронзовых медалистов. Они постепенно пробивают непробиваемую французскую стену, которая стояла на протяжении многих лет. Постепенно начинают навязывать борьбу, и это здорово. Впереди — чемпионат мира, Олимпийские игры. Таким образом, у нас появляются шансы, чтобы сражаться с французами.

В первую очередь, Виктория и Никита сами сделали всё что нужно было. Французы — не роботы, они обычные люди и имеют свойство ошибаться. Тем более было давление со стороны российских пар, которые наступают на пятки, а это уже совсем другие соревнования, когда понимаешь, что есть с кем бороться. То, что они начали волноваться и допускать ошибки, — заслуга наших ребят", — приводит слова Костомарова РИА «Новости».