Источник: Украина отказалась от проведения ЧЕ по гандболу вместе с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского отказались от инициативы принять женский чемпионат Европы по гандболу — 2026 совместно с Россией. Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный».
Напомним, президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил о возможной подаче совместно с Украиной заявки на проведение женского чемпионата Европы 2026 года и о том, что стороны уже обсуждали подобное развитие событий. По его мнению, спортивная составляющая могла бы помочь странам наладить дипломатические отношения.
В 2020 году женский чемпионат Европы, который будет проходить 3 по 20 декабря, совместно примут Дания и Норвегия. В 2022 году турнир примут три страны — Словения, Черногория и Северная Македония.
Россия и Украина обсуждают совместную заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу
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