Лыжник Устюгов прокомментировал неудачное выступление в скиатлоне на этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов с юмором прокомментировал своё выступление в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Устюгов, который не стартовал после «Тур де Ски», занял только 25-е место.

«Сегодня прошла гонка в Оберстдорфе, скиатлон 30 км, которую Сергей доблестно завалил, пробежал ужасно. Никогда не видел таких плохих гонок в исполнении Сергея. Хотя знаете — видел. И можно уже привыкать к таким гонкам, поэтому ничего хорошего в ближайшем будущем не жду», — сказал друг Устюгова, Андрей Краснов, в видео, размещённом на странице Сергея в «Инстаграме».

«Трасса была сложная. Как я и думал, все, кто не готовы были, отваливались уже на классической части, где я в принципе и отвалился. У меня был большой перерыв, и я рад, что сегодня стартовал, заехал в 30 лучших гонщиков Кубка мира. Сказать, что я расстроился? Да, есть чуть-чуть. Сам виноват, приболел маленько. Завтра будет новый день, и мы посмотрим, как всё сложится», — сказал Устюгов.

Видео доступно на странице Сергея Устюгова в «Инстаграме».

Завтра, 26 января, лыжники пробегут классический спринт.

После «Тур де Ски» Устюгов пропускал два этапа Кубка мира по состоянию здоровья. 17 января Сергей впервые стал отцом.