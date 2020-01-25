Каруана досрочно выиграл шахматный супертурнир в Вейк-ан-Зее

В 12-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) американец Фабиано Каруана нанёс поражение поляку Яну-Кшиштофу Дуде и досрочно стал победителем Tata Steel Chess. Дело в том, что ближайший преследователь Каруаны, норвежец Магнус Карлсен, сыграл вничью с россиянином Владиславом Артемьевым. В итоге перед заключительным, 13-м туром Каруана опережает Карлсена на полтора очка.

Отметим также, что россиянин Даниил Дубов обыграл представителя Китая Юй Янъи.

Результаты остальных партий 12-го тура

Джеффри Сюн (США) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Йорден ван Форест (Нидерланды) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5

Вишванатан Ананд (Индия) – Владислав Ковалёв (Беларусь) – 0,5:0,5

Никита Витюгов (Россия) – Алиреза Фиружа (Иран) – 0,5:0,5