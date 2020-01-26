Тарасова — о Трусовой: мне кажется, у неё большой разброс в башке

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила прокат 15-летней Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце. Российская спортсменка получила от судей оценку 150,39 балла, что позволило ей выиграть бронзовую медаль соревнований.



«Она очень много всего учит, в том числе сальхов в этом сезоне показывала четверной, флип. Пока не остановилась на каких-то прыжках. За тулуп не переживаешь, чего не скажешь о других четверных.

Мне кажется, у неё большой разброс в башке. Вот объявляет она пять четверных — это же всё равно нужно готовиться. Объявил три —готовишься к ним», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Золотую медаль чемпионата мира выиграла другая россиянка Алёна Косторная.