Алёна Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы, который проходил в Граце (Австрия), в женском одиночном катании. Серебряным призёром стала Анна Щербакова, бронзовым – Александра Трусова.
Щербакова чисто исполнила каскад четверной лутц-тройной тулуп и флип в 4 оборота, затем упала при приземлении с сольного четверного лутца. Получив 159,81 балла Анна выиграла произвольную программу.
Трусова чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков – четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала, оставшись третьей из россиянок.
Косторная безупречно исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде, но упала с тройного лутца. Алёна уступила Щербаковой в произвольной программе, но по сумме двух выступлений опередила подругу по группе Этери Тутберидзе.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия
Женщины
1. Алёна Косторная (Россия) – 240,81.
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76.
3. Александра Трусова (Россия) – 225,34.
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88
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