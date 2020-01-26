Алёна Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы, который проходил в Граце (Австрия), в женском одиночном катании. Серебряным призёром стала Анна Щербакова, бронзовым – Александра Трусова.

Щербакова чисто исполнила каскад четверной лутц-тройной тулуп и флип в 4 оборота, затем упала при приземлении с сольного четверного лутца. Получив 159,81 балла Анна выиграла произвольную программу.

Трусова чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков – четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала, оставшись третьей из россиянок.

Косторная безупречно исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде, но упала с тройного лутца. Алёна уступила Щербаковой в произвольной программе, но по сумме двух выступлений опередила подругу по группе Этери Тутберидзе.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия

Женщины

1. Алёна Косторная (Россия) – 240,81.

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76.

3. Александра Трусова (Россия) – 225,34.

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88