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Российские фигуристки втроём взобрались на высшую ступень пьедестала во время гимна

Российские фигуристки втроём взобрались на высшую ступень пьедестала во время гимна
Другие / Фигурное катание 0

Триумфально завершившие чемпионат Европы в Граце (Австрия) Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова красиво отпраздновали российский «хет-трик» в женском одиночном катании. Получив медали, девушки втроём взобрались на высшую ступень пьедестала, откуда слушали гимн России.

Хет-трик российских фигуристок на чемпионате Европы

Хет-трик российских фигуристок на чемпионате Европы

Напомним, золотую медаль чемпионата Европы завоевала 16-летняя Косторная. Второй стала Анна Щербакова, тогда как Александра Трусова стала бронзовым призёром.

Впервые за 14 лет российские фигуристы выиграли все золотые медали чемпионата Европы. Помимо Косторной, триумф в Граце праздновала спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, и одиночник Дмитрий Алиев.

Алёна Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
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