Серебряный прокат произвольной программы Анны Щербаковой на ЧЕ-2020. Видео

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Граце (Австрия).

Щербакова стала второй в короткой программе, уступив чемпионке Европы Алёне Косторной 7 баллов, а в произвольной отыграла у подруги по группе Этери Тутберидзе только 4.

Щербакова чисто исполнила каскад четверной лутц-тройной тулуп и флип в 4 оборота, затем упала при приземлении с сольного четверного лутца. Судьи нашли недокруты на флипе, неудачно лутце, а также на тройном риттбергере, исполненном в каскаде с тройным лутцем. По мнению, арбитров помарки были ещё в двух прыжковых элементах.

Видео произвольной программы Анны Щербаковой доступно на сайте Первого канала.