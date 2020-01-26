Серебряный прокат произвольной программы Анны Щербаковой на ЧЕ-2020. Видео
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Граце (Австрия).
Щербакова стала второй в короткой программе, уступив чемпионке Европы Алёне Косторной 7 баллов, а в произвольной отыграла у подруги по группе Этери Тутберидзе только 4.
Щербакова чисто исполнила каскад четверной лутц-тройной тулуп и флип в 4 оборота, затем упала при приземлении с сольного четверного лутца. Судьи нашли недокруты на флипе, неудачно лутце, а также на тройном риттбергере, исполненном в каскаде с тройным лутцем. По мнению, арбитров помарки были ещё в двух прыжковых элементах.
Видео произвольной программы Анны Щербаковой доступно на сайте Первого канала.
Фигурное катание. Алёна Косторная стала новой чемпионкой Европы! Видео. LIVE
Анна Щербакова — вторая, Александра Трусова — третья.
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