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Бронзовый прокат произвольной программы Александры Трусовой на ЧЕ-2020. Видео

Бронзовый прокат произвольной программы Александры Трусовой на ЧЕ-2020. Видео
Другие / Фигурное катание 0

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова завоевала бронзовую награду в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

Александра получила от судей оценку 150,39 балла за прокат, что и позволило ей выиграть бронзовую медаль соревнований.

Трусова чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков – четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала, оставшись третьей из россиянок.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

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