Бронзовый прокат произвольной программы Александры Трусовой на ЧЕ-2020. Видео

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова завоевала бронзовую награду в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

Александра получила от судей оценку 150,39 балла за прокат, что и позволило ей выиграть бронзовую медаль соревнований.

Трусова чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков – четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала, оставшись третьей из россиянок.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Трусова — о произвольной программе на ЧЕ: я не устала, я просто не могу собраться