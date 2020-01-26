Бронзовый прокат произвольной программы Александры Трусовой на ЧЕ-2020. Видео
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова завоевала бронзовую награду в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).
Александра получила от судей оценку 150,39 балла за прокат, что и позволило ей выиграть бронзовую медаль соревнований.
Трусова чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков – четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала, оставшись третьей из россиянок.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
Трусова — о произвольной программе на ЧЕ: я не устала, я просто не могу собраться
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